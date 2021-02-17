اعتراض طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون اتجاه السعودية

المصدر: وكالات

قالت وسائل إعلام رسمية إن التحالف بقيادة السعودية أعلن أمس الثلاثاء اعتراض وتدمير "طائرة بدون طيار مفخخة" أطلقها الحوثيون باليمن تجاه خميس مشيط في جنوب السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم (الأربعاء) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (خميس مشيط).

وأوضح العميد المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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