السعودية تمنح شخبوط آل نهيان وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية

المصدر: واس

إنفاذا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سلّم الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة السابق لدى السعودية، لمعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية نظير ما قام به من جهود في تعزيز العلاقات الثنائية والمتميزة بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان للشيخ شخبوط بن نهيان، في ديوان الوزارة بالرياض أمس، وعبر وزير الخارجية السعودي عن تمنياته بالتوفيق والسداد لمعاليه في مهامه الجديدة وزيرا للدولة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، "تكريم وتشريف عظيم أن أتوشح بتقدير خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، ستبقى ذكرى خدمتي على أرض المملكة المباركة عظيمة واستثنائية في مسيرة عملي الدبلوماسي".

حضر الاستقبال نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي.

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