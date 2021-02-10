مصر تدين بأشد العبارات استهداف الحوثيين لمطار أبها السعودي

المصدر: د ب أ

أعربت مصر اليوم الأربعاء عن بالغ إدانتها واستهجانها بأشد العبارات استهداف "ميليشيا" الحوثي مطار أبها في جنوب المملكة العربية السعودية ، وكذلك مواصلة "ميليشيا" الحوثي أعمالها العدائية التي تستهدف أراضي المملكة.

وأكدت مصر ، في بيان أصدره مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليوم مُجددًا على "تضامنها ووقوفها، حكومة وشعبًا، مع الشقيقة السعودية في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، التي تُهدد أمن واستقرار المملكة وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، فضلا عما تُمثله من تهديد سافر ومباشر للأمن والاستقرار الإقليمييّن".

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن السيطرة على حريق في طائرة مدنية جراء استهداف الحوثيين لمطار أبها جنوب غرب المملكة .

وقال التحالف، في بيان صحفي اليوم إنه "ستتم محاسبة ميليشيات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي"، مضيفاً أن "محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين جريمة حرب".

وتابع :"سنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين".

وجاء استهداف طائرة مدنية في مطار ابها بعد ساعات قليلة من إعلان التحالف عن اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما الميليشيا الحوثية تجاه السعودية.

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