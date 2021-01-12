سلطان عُمان يعلن نظاماً جديداً يتضمن انتقالاً مستقراً للحكم

المصدر: (عمان - وام)

أصدر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، مرسومين، قضى الأول بإصدار النظام الأساسي للدولة، وقضى الثاني بإصدار قانون مجلس عُمان.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن إصدار المرسومين رقم 6 ورقم 7 لعام 2021، يأتي تلبية لمتطلبات السلطنة في المرحلة المقبلة، وانسجاماً مع رؤية عمان 2040.

وأوضحت أن مرسوم إصدار النظام الأساسي يتضمن وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، ووضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته، والتأكيد على مبدأ سيادة القانون، واستقلال القضاء، كأساس للحكم في الدولة، والتأكيد على دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين. وأفرد النظام الأساسي فصلاً خاصاً لمتابعة الأداء الحكومي ورقابته، بإنشاء لجنة تتبع السلطان، تتولى متابعة وتقييم أداء الوزراء، ووكلاء الوزارات.

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