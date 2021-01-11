البحرين تدعو قطر إلى بدء المباحثات الثنائية

المصدر: بنا

دعت مملكة البحرين دولة قطر إلى بدء المباحثات الثنائية بين الجانبين حيال القضايا والموضوعات المعلقة بين البلدين.

وأعلنت وزارة الخارجية البحرينية أنها وجهت دعوة إلى وزارة الخارجية القطرية لإرسال وفد رسمي إلى مملكة البحرين في أقرب وقت ممكن.

وتأتي الدعوة تفعيلاً لما نص عليه بيان العلا، الصادر عن الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي عقدت في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، وصولاً إلى الأهداف السامية التي يطمح إلى تحقيقها البلدان الشقيقان وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

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