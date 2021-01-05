وزير الخارجية المصري يتوجه إلى السعودية لحضور القمة الخليجية

المصدر: د ب أ

توجه وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم، إلى مدينة العلا السعودية للمشاركة في فعاليات القمة الـ41 لدول مجلس التعاون الخليجي.

ويرافق الوزير شكري السفير نزيه النجاري، مدير الشؤون السياسية بمكتب وزير الخارجية.

ومن المقرر أن تبحث القمة عدة قضايا، على رأسها تحقيق التضامن الخليجي والمصالحة بين دول الرباعية العربية "السعودية ومصر والإمارات والبحرين" وقطر من ناحية أخرى.

كما تبحث سبل تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الخليج ومواجهة التهديدات المشتركة.

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