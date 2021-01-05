ولي عهد البحرين يترأس وفد بلاده إلى القمة الخليجية

المصدر: بنا

نيابة عن عاهل البحرين الملك حمد بن عیسی آل خليفة، يتوجه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء غداً الثلاثاء، إلى السعودية لترؤس وفد البحرين في القمة الخليجية الـ 41 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكدت البحرين حرصها على مواصلة دعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتوطيد أصر التعاون تعزيزاً لكل ما فيه الخير لمواطني دول المجلس.

ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعدد من كبار المسؤولين.

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