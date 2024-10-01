غارات وضحايا في غزة وحملة اعتقالات بالضفة

المصدر: غزة، جنين - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

شنّت إسرائيل أمس غارات عدة استهدفت مخيم النصيرات وسط القطاع مسفرة عن 10 قتلى وعدد من المصابين، توازياً مع قصف استهدف منطقة الحكر بدير البلح، أسفر عن أربع ضحايا من عائلة واحدة، بينهم طفلان يبلغان من العمر 7 أشهر و5 أعوام وذويهما.

على بُعد أسبوع من دخول الحرب في إسرائيل وغزة عامها الأول، تبقي إسرائيل على وتيرة قصفها لغزة، مخلفة 41 ألفاً و615 قتيلاً في القطاع غالبيتهم من الأطفال والنساء، بحسب وزارة الصحة.

وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد ارتكبت خلال يوم واحد مجزرتين بحق العائلات في قطاع غزة، وصل إلى المشافي منها 20 قتيلاً، و108 مصابين، بحسب ما ذكرت الوزارة.

وضمن سلسلة الغارات الإسرائيلية التي طالت المنطقة الوسطى من القطاع، قُتلت صحفية تعمل في وسيلة إعلامية أجنبية، بحسب صحف فلسطينية، مشيرة إلى ارتفاع عدد القتلى من الصحافيين إلى 174 صحفياً وصحفية منذ بدء الحرب.

في الضفة الغربية، داهمت قوات من الجيش الإسرائيلي مدينة البيرة بعدة آليات، وانتشرت في محيط دار البلدية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وذكرت الوكالة أن الجيش أطلق قنابل الصوت والغاز السام تجاه الفلسطينيين، وداهم عدداً من المنشآت التجارية أيضاً في منطقة البيرة الصناعية.

ونصب الجيش الإسرائيلي حاجزاً عسكرياً على مدخل قرية كفر مالك، شرق رام الله، كما مُنعت المركبات من المرور، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

كما أطلقت قوات إسرائيلية الرصاص الحي على مركبة في بلدة سواد شرق رام الله، دون أن يبلغ عن إصابات.

أما على صعيد الاعتقالات، فقد شنّ الجيش الإسرائيلي حملة طالت 45 فلسطينياً على الأقل من الضفة، بينهم أطفال وسجناء سابقون، بحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني.

وارتفعت حصيلة الاعتقالات، بحسب أرقام الهيئة ونادي الأسير، منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر إلى أكثر من 11 ألف فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة والشطر الشرقي من مدينة القدس.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز