لبنان: ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على عين الدلب إلى 45 شخصاً

المصدر: وكالات

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الاثنين أن عدد قتلى الغارة الإسرائيلية على بلدة عين الدلب بجنوب لبنان ارتفع إلى 45 شخصا.

وقالت الوزارة إن عدد قتلى الغارة الاسرائيلية التي استهدفت شرق صيدا في جنوب لبنان الأحد ارتفع إلى 45 شخصا، في وقت تكثّف فيه اسرائيل من غاراتها على جنوب البلاد وشرقها وعلى ضاحية بيروت الجنوبية.

وأوضحت ارتفع عدد القتلى إلى 45 والجرحى إلى 70 في "تحديث لحصيلة الغارات الإسرائيلية أمس (الأحد) على عين الدلب".

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية تحدّثت عن غارة استهدفت مبنى في هذه المنطقة.

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