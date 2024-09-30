أول تعليق من حزب الله بعد اغتيال نصر الله

المصدر: أ ف ب

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في أول تعليق لحزب الله منذ مقتل أمينه العام حسن نصرالله أعلن نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الإثنين أن حزبه سيختار أميناً عاماً للحزب في أقرب فرصة بعد اغتيال قائده بغارة اسرائيلية الجمعة، مشيرا الى ان نصر الله قتل مع أربعة آخرين، بينهم نائب قائد عمليات الحرس الثوري الإيراني.

وشدد قاسم في كلمة مسجلة بثها تلفزيون المنار على أن حزب الله سيواصل مواجهة اسرائيل مساندة لغزة وفلسطين.. وردا على الاغتيالات وقتل المدنيين"، مؤكداً: "سنواجه أي احتمال ومستعدون إذا قررت اسرائيل أن تدخل بريا".

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