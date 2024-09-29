الجيش اللبناني يدعو إلى الحفاظ على الوحدة بعد مقتل نصر الله

المصدر: وكالات

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حثّ الجيش اللبناني الأحد على "عدم الانجرار وراء أفعال قد تمس بالسلم الأهلي" و"الحفاظ على الوحدة" ، غداة إعلان حزب الله مقتل أمينه العام حسن نصر الله بغارة اسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال الجيش في بيان: "تهيب قيادة الجيش بالمواطنين الحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم الانجرار وراء أفعال قد تمس بالسلم الأهلي في هذه المرحلة الخطيرة والدقيقة من تاريخ وطننا".وأكّد الجيش استمراره "في اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة للحفاظ على السلم الأهلي".

وأكد الجيش أن إسرائيل تعمل على تنفيذ مخططاتها التخريبية وبث الانقسام بين اللبنانيين.

وأتى ذلك فيما ينفذ الجيش انتشارا داخل العاصمة بيروت التي نزح إليها الآلاف إثر قصف إسرائيلي عنيف على معاقل حزب الله في جنوب لبنان وشرقه وضاحية بيروت الجنوبية، على ما أكّد مسؤول في الجيش.

ودعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جنين هنيس-بلاسخارت الأحد "في هذه اللحظة الحرجة للبنان" إلى أن "يركز البلد على المصلحة المشتركة التي توحد شعبه: دولة يمكنها أن توفر، بسرعة وحسم، الاحتياجات الأمنية والإنسانية العاجلة".

وحثّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من جهته اللبنانيين في بيان جاء بعد اجتماع طارئ للحكومة إثر عودته بشكل عاجل من الأمم المتحدة في نيويورك إلى مواجهةِ ما يجري بمسؤولية وطنية تصون وحدَتَنا ونؤكد تضامننا لأن من أهدافِ إسرائيل ضربَ هذهِ الوحدةِ التي طالما شكّلت السلاحَ الاقوى في مواجهة مخططاتها الاجراميّة.

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