رئيس الوزراء اللبناني: لا خيار لدينا سوى الحل الدبلوماسي

المصدر: وكالات

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قال رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في تصريحات نقلها التلفزيون اليوم الأحد "لا خيار لدينا سوى الحل الدبلوماسي"، وذلك ردا على سؤال بشأن الجهود الدبلوماسية لوقف تصعيد إسرائيل لحدة القتال ضد جماعة حزب الله اللبنانية.

من جهته قال وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري بعد جلسة لمجلس الوزراء اليوم الأحد إن الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إسرائيل "مستمرة".

وقال مكاري خلال مؤتمر صحفي بعد الجلسة "ليش ما بدنا وقف إطلاق نار؟! أكيد (نريد ذلك) ... الكل بيعرفوا أن رئيس وزراء (إسرائيل) بنيامين نتنياهو راح (إلى نيويورك) على أساس يوقف إطلاق النار وطلع القرار باغتيال السيد حسن نصر الله من مبنى الأمم المتحدة. فمعروف مين بده وقف إطلاق نار ومين ما بده وقف إطلاق النار".

وتأكد أمس السبت مقتل نصر الله الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية في غارة كبيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الجمعة، مما أدى إلى تصعيد التوتر بين لبنان وإسرائيل بعد شهور من الأعمال القتالية عبر الحدود.

وأضاف مكاري "أكيد الجهود الدبلوماسية مستمرة. رئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) ما عم بيقصر أبدا في هذا الموضوع، إنما الوضع ما أنه (ليس) بالسهولة اللي أنتم عم تفكروا بيها"

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