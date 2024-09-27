إسرائيل: أي عملية برية في لبنان ستكون أقصر ما يمكن

المصدر: أ ف ب

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أعلن مسؤول أمني إسرائيلي الجمعة أن أي عملية برية قد تنفذها القوات الإسرائيلية ضد حزب الله في لبنان ستكون "أقصر" ما أمكن.

وقال المسؤول للصحافيين طالبا عدم كشف اسمه"سنحاول تنفيذها بأقصر وقت ممكن" مضيفا "أعتقد أننا نعد لذلك كل يوم، ومن المؤكد أن هذه الوسيلة في متناولنا".

وبحسب المسؤول فإن الضربات الإسرائيلية قتلت العديد من مقاتلي حزب الله وقلصت بشكل كبير من القدرات العسكرية للحزب .

وتابع "أعتقد أنهم فقدوا الكثير من القدرات".

وأثار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إمكانية شن عملية برية ضد حزب الله هذا الأسبوع.

وبحسب المسؤول الجمعة فإن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة".

وشنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية ضد أهداف لحزب الله في لبنان هذا الأسبوع، أسفرت وفق السلطات اللبنانية عن مئات القتلى وآلاف النازحين.

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