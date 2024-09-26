دعوة دولية لتسوية بين لبنان وإسرائيل وفق قراري مجلس الأمن 1701 و2735.. فماذا تعرف عن القرارين؟

المصدر: البيان

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أصدرت الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة بياناً مشتركاً بشأن الوضع بين لبنان وإسرائيل.

ودعت الدول الموقعة على البيان إلى وقف إطلاق نار فوري لمدة 21 يوماً عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية لتوفير مساحة للدبلوماسية نحو إبرام تسوية متوافقة مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735 بشأن وقف إطلاق النار في غزة.. فما هي تفاصيل القرارين؟

يتعلق قرار مجلس الأمن رقم 1701 (صدر في 11 أغسطس 2006) بإنهاء الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل. ويدعو جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار، وتعزيز قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) للقيام بدورها في حفظ السلام، ويشمل كذلك الدعوة لضمان عدم وجود قوات مسلحة غير شرعية في لبنان.

فيما يتناول قرار مجلس الأمن رقم 2735 (صدر في 21 يونيو 2019) الصراع في قطاع غزة، ويركز على ضرورة تحقيق السلام في الشرق الأوسط، بما في ذلك دعم الجهود الإنسانية في القطاع، وتقديم المساعدات للمحتاجين، ويحث على ضرورة احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان في جميع الأوقات.

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