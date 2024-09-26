الإمارات و11 دولة ومنظمة: الوضع خطر وندعو لوقف إطلاق النار فوراً بين لبنان وإسرائيل

المصدر: البيان

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أصدرت الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة بياناً مشتركاً بشأن الوضع بين لبنان وإسرائيل، دعا فيه إلى وقف إطلاق نار فوري على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وأكد البيان أن الوضع بين لبنان وإسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 حرج للغاية ويشكل خطراً غير مقبول ويهدد بتصعيد إقليمي أوسع نطاقًا.

وشدد البيان على أنه قد حان الوقت لإبرام تسوية دبلوماسية تمكن المدنيين على جانبي الحدود من العودة إلى ديارهم بأمان. لكنه أشار إلى أنه لا يمكن للدبلوماسية أن تنجح في ظل التصعيد الحالي.

ودعت الدول الموقعة على البيان إلى وقف إطلاق نار فوري لمدة 21 يومًا عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية لتوفير مساحة للدبلوماسية نحو إبرام تسوية متوافقة مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735 بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

ودعت الدول جميع الأطراف إلى تأييد وقف إطلاق النار المؤقت فوراً بما يتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 1701 خلال هذه الفترة، وإعطاء فرصة حقيقية للتوصل إلى تسوية دبلوماسية. وأبدت الدول استعدادها لدعم كافة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إبرام اتفاق بين لبنان وإسرائيل خلال هذه الفترة، بناءً على الجهود المبذولة على مدى الأشهر الماضية، لإنهاء هذه الأزمة بشكل كامل.

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