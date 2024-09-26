«أطباء بلا حدود»: صراع السودان يرفع وفيات الأمهات في دارفور

المصدر: جنيف - رويترز

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قالت منظمة أطباء بلا حدود، أمس، إن النساء الحوامل والأمهات والأطفال حديثي الولادة يموتون بمعدل صادم في ولاية جنوب دارفور بالسودان، وإن آلاف الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية على شفا مجاعة. وذكرت المنظمة في تقرير أن الأزمة الصحية في جنوب دارفور واحدة من أسوأ الأزمات من نوعها على مستوى العالم، وأنها ناجمة عن الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وجاء في التقرير أن الوضع في جنوب دارفور بمثابة صورة خاطفة لما ينتشر على الأرجح بنسب مروعة في أنحاء المناطق المعزولة. وأضافت المنظمة أنها سجلت 46 حالة من وفيات الأمهات في مستشفيين في جنوب دارفور، تدعمهما المنظمة الخيرية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، و48 حالة وفاة لحديثي الولادة، بسبب الإنتان في نفس المستشفيين من يناير إلى يونيو.

وقالت المنظمة، إن نحو ثلث الأطفال دون سن الثانية الذين تم فحصهم في جنوب دارفور في أغسطس كانوا يعانون من سوء التغذية الحاد، وهو أكثر من مثلي مستوى الطوارئ، الذي حددته منظمة الصحة العالمية. كما تبين أن أكثر من ثمانية في المئة من هؤلاء الأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد، وهو سبب شائع للوفاة.

وقالت جيليان بوركهارت، وهي مديرة معنية بالصحة الجنسية والإنجابية في منظمة أطباء بلا حدود في جنوب دارفور، في بيان: «تحدث حالات طوارئ صحية متعددة في وقت واحد دون أي استجابة دولية تقريباً من الأمم المتحدة وغيرها، يموت الأطفال حديثو الولادة والنساء الحوامل والأمهات الجدد بأعداد صادمة».

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