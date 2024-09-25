«حزب الله» يعلن استهداف «الموساد» بصاروخ.. ونتانياهو يؤجل سفره إلى نيويورك

المصدر: رويترز، أ ف ب

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أعلنت جماعة «حزب الله» اللبنانية أنها أطلقت صاروخاً استهدف مقراً للموساد الإسرائيلي بالقرب من تل أبيب.

وأوضحت الجماعة، في بيان، اليوم، أن هذا هو المقر المسؤول عن عمليات اغتيال القادة وتفجير أجهزة الاتصال اللاسلكي (بيجر) وأيضا (ووكي توكي) التي يستخدمها أفراد الجماعة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوَّت في تل أبيب اليوم وقت اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ سطح-سطح بعد رصده قادماً من لبنان.

ولم ترد أنباء عن أضرار أو إصابات. وقال الجيش إنه لم يطرأ تغيير على تعليمات الدفاع المدني لوسط إسرائيل. كما دوَّت صفارات الإنذار في مناطق أخرى بوسط إسرائيل بما في ذلك مدينة نتانيا.

وأطلقت جماعة «حزب الله» مئات الصواريخ والقذائف على إسرائيل في الأيام القليلة الماضية مع تصاعد الصراع المستمر منذ شهور عبر الحدود.

ونفَّذ الجيش الإسرائيلي أعنف غاراته الجوية في الحرب هذا الأسبوع، واستهدف قادة لـ«حزب الله»، وضرب مئات الأهداف في لبنان، ما أسفر عن مقتل أكثر من 500 شخص وإصابة أكثر من 1800.

ولقي إبراهيم قبيسي، وهو قائد عسكري في حزب الله، حتفه في غارة جوية إسرائيلية على بيروت أمس.

وأرجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من الأربعاء إلى الخميس، سفره إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك في ظل التصعيد بين الجيش الإسرائيلي و«حزب الله».

وأفاد مكتب رئيس الوزراء بأن «نتانياهو سيسافر لإلقاء خطابه في الأمم المتحدة غداً (الخميس) عوضاً عن هذه الليلة، وسيعود مساء السبت»، مشيراً إلى أنه «خلال اليوم، سيجري رئيس الوزراء مناقشات لبحث استمرار الهجمات في لبنان».

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