وزير خارجية لبنان: عدد النازحين بسبب الحرب يقارب نصف مليون

المصدر: أ ف ب

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أعلن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب أن عدد النازحين اللبنانيين بسبب التصعيد الراهن بين إسرائيل وحزب الله يقترب من نصف مليون نازح.

وقال بو حبيب، أمس، في فعالية نظّمتها مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي في نيويورك، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن عدد النازحين في لبنان قبل الغارات الإسرائيلية الأخيرة بلغ نحو 110 آلاف نازح، مضيفاً: «الآن ربّما يقترب عددهم من نصف مليون».

وأعرب وزير الخارجية اللبناني عن خيبة أمل حيال تصريح للرئيس الأمريكي جو بايدن أمام الأمم المتحدة حول الشرق الأوسط، آملاً تعزيز واشنطن جهودها الدبلوماسية، موضحاً أن تصريح بايدن «لم يكن قوياً، وهو غير مشجّع، ولن يحلّ المشكلة اللبنانية».

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد دعا، أمس، إلى حل دبلوماسي في وقت تواصل إسرائيل ضرب أهداف لحزب الله في لبنان، محذراً من حرب شاملة في هذا البلد.

وقال بايدن في خطابه، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن «اندلاع حرب شاملة لا يصب في مصلحة أي طرف. رغم تدهور الوضع، فإن التوصل إلى حل دبلوماسي ما زال ممكناً».

وحض بايدن إسرائيل وحماس على استكمال مقترح لوقف إطلاق النار طُرح قبل أشهر، مؤكداً أمام الأمم المتحدة أنه ملتزم بوضع حد لحرب غزة.

وأضاف أنه «حان الوقت للأطراف المعنية لإنجاز بنوده»، في إشارة إلى الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة وقطر ومصر.

وذكر مصدر أمني لبناني أن ضربة إسرائيلية استهدفت منطقة السعديات قرب بيروت فجر اليوم، بعد ساعات قليلة على غارة على الضاحية الجنوبية للعاصمة.

وتحدّث المصدر الأمني، طالباً عدم كشف هويته لكونه غير مرخَّص له التحدث لوسائل الإعلام، عن ضربة إسرائيلية في السعديات الواقعة على الساحل اللبناني على بُعد 20 كلم إلى الجنوب من بيروت، مشيراً إلى أن الضربة استهدفت مستودعاً، في حين أفاد صحافيون بسماع دوي انفجار.

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