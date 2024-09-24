مخزون لبنان من القمح يكفي لشهرين فقط

المصدر: وكالات

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أعلنت وزارة الاقتصاد اللبنانية، الثلاثاء، إن مخزون القمح المتوفر في السوق المحلية كاف لشهرين على الأقل، وسط تصاعد الصراع.

وذكرت الوزارة في بيان، الثلاثاء: "تود وزارة الاقتصاد والتجارة طمأنة المواطنين إلى أن مخزون القمح المتوافر في السوق المحلي كاف لشهرين على الأقل".

ودعت الوزارة "جميع المواطنين إلى تجنب التهافت على شراء الخبز أو الطحين بكميات كبيرة، حيث يتم تأمين إمدادات القمح بشكل منتظم لضمان استقرار السوق".

وزادت: "تواصل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استمرارية توافر هذه المواد الأساسية بشكل منتظم ودون أي انقطاع، وشحنات إضافية ستصل قريبا".

ومنذ صباح الاثنين يشن الجيش الإسرائيلي هجوما هو "الأعنف والأوسع والأكثف" على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام.

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