إسرائيل تبدأ هجوماً موسعاً على لبنان وتصاعد موجة النزوح

المصدر: بيروت، تل أبيب - البيان، وكالات

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شهد لبنان أمس، اليوم الأكثر دموية في الصراع المستمر بين «حزب الله» وإسرائيل منذ عام تقريباً، حيث قتل ما لا يقل عن 356 شخصاً وأصيب 1246 آخرون، بينهم نساء وأطفال ومسعفون، جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، ما أدى إلى موجة نزوح كبيرة.

وشهدت مناطق حدودية وفي العمق اللبناني، أمس، غارات إسرائيلية هي الأعنف منذ تفجر الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، بلغت نحو 800 غارة على بلدات في الجنوب والبقاع (شرق البلاد). وطالت قرى ومناطق تُستهدف للمرّة الأولى، ما أدى إلى مقتل 356 وإصابة 1246 بينهم أطفال ونساء ومسعفون، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف «اكثر من 1100 هدف لـ«حزب الله» في 24 ساعة في لبنان، حيث تصاعدت وتيرة القصف المتبادل بين الجانبين في الايام الأخيرة. وذكر الجيش في بيان إن الضربات شملت «مبانٍ ومركبات وبنى تحتية تشكل فيها الصواريخ وقاذفات الإطلاق والمسيرات تهديداً».

وذكرت إذاعة الجيش أن قصفاً استهدف القيادي في «حزب الله» علي كركي. وأغار الطيران الإسرائيلي على بلدات في قضاء صور، وفي منطقة جزين، والوديان، واستهدف مبنيين سكنيين في بلدات البابلية والصرفند. وشهدت منطقة الزهراني أيضاً غارات عنيفة، بالإضافة إلى غارة على وادي طنبوريت.

وكانت مناطق أخرى في الجنوب تعرضت أيضاً للقصف العنيف، منها عيتا الشعب وعيترون وغيرها. وأعلن متحدث عسكري إسرائيلي، توسيع الهجوم على لبنان.

مشيراً إلى استعداد القوات البرية والبحرية لمواجهة أي مفاجآت ميدانية محتملة. وقال إن الجيش الإسرائيلي رفع مستوى التأهب في سلاح الجو ومنظومة الدفاع الجوي، وإنه هاجم أسلحة «حزب الله» الاستراتيجية في منطقة سهل البقاع.ورداً على سؤال حول احتمال شن توغل بري، قال المتحدث إن إسرائيل بدأت هجوماً جوياً واسع النطاق في لبنان.

اختراق اتصالات

وتلقى سكان في بيروت ومناطق لبنانية أخرى اتصالات، عبر الهواتف الثابتة والنقالة مصدرها إسرائيل، يُطلب فيها منهم إخلاء أماكن تواجدهم، وفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

جاء ذلك بعيد دعوة الجيش الإسرائيلي لأول مرة، المدنيين في القرى اللبنانية الواقعة «في أو قرب مبانٍ ومناطق يستخدمها «حزب الله» لأغراض عسكرية» للابتعاد فوراً.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه وعد بتغيير توازن القوى في الشمال و«هذا بالضبط ما نفعله»، وأضاف أن الجيش الإسرائيلي «يدمر آلاف القذائف والصواريخ التي تستهدف المدن والمدنيين الإسرائيليين»، وفق قوله. وتابع: «أمامنا أيام صعبة وندعو جميع الإسرائيليين إلى اتباع إرشادات الجبهة الداخلية».

موجة نزوح

وشهد المدخل الجنوبي لبيروت زحمة سير في اتجاه المدينة؛ بسبب حركة نزوح أهالي عدد من القرى والبلدات الجنوبية التي تتعرض لاستهدافات إسرائيلية. وشهدت شوارع مدينة صيدا اللبنانية، وطرقها زحاماً خانقاً بعدما قلصت المدارس والمعاهد فيها ساعات التدريس، وطلبت من الأهالي اصطحاب أبنائهم؛ بسبب تطور الأوضاع في الجنوب، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

انفجارات في حيفا

في المقابل، دوّت انفجارات في مدينة حيفا وانطلقت صفارات الإنذار في الجزء الجنوبي من المدينة، وفقاً لما أوردته صحيفة «يديعوت أحرونوت». كما انطلقت صفارات الإنذار في عكا والكرمل والجليل الأوسط، عقب إطلاق رشقات صاروخية من لبنان.

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