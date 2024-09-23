اتساع جغرافيا الضربات على جبهة لبنان

المصدر: (عواصم ــ وكالات)

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تدحرجت الضربات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله، مثل كرة النار، مع اتساع النطاق الجغرافي للمواجهة، لتشمل مناطق لأول مرة منذ 2006. وبعد ضربات إسرائيلية طالت منصات صواريخ حزب الله، أطلق الحزب عشرات الصواريخ متوسطة المدى، على أهداف قرب حيفا.

وقال الجيش الإسرائيلي إن 150 صاروخاً وطائرة مسيرة، أطلقت الليلة قبل الماضية على إسرائيل. وسمعت أصوات الانفجارات في حيفا والناصرة والعفولة، لأول مرة منذ 2006.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يواف غالانت، أمس، إنهما مصممان على مواصلة ضرب حزب الله، حتى عودة سكان الشمال إلى منازلهم.

وصادق الجيش الإسرائيلي، أمس، على خطط عملياتية إضافية، لتقويض ما أسماه قدرات حزب الله. وطالب وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بانسحاب حزب الله إلى ما وراء الليطاني بمقتضى قرار مجلس الأمن 1701، وأن إسرائيل ستعمل على تحقيق ذلك.

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