السودان.. معارك عنيفة وأزمة إنسانية متفاقمة

المصدر: الخرطوم – طارق عثمان

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اشتدت وتيرة المعارك العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في العديد من محاور القتال بالبلاد، ودارت اشتباكات استخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، في ذات الوقت الذي بدأ فيها الجيش تحركاً بولاية الجزيرة وسط البلاد، كما تبادل الطرفان القصف بالعاصمة الخرطوم، ومع استمرار المعارك، تزداد أوضاع المدنيين بمناطق الصراع تعقيداً، في ظل تفشٍ للأمراض المعدية وانعدام الخدمات.

وكشفت تقارير أممية حديثة من تفاقم الوضع الإنساني في السودان، نتيجة الحرب المستمرة، حيث يواجه أكثر من 25.6 مليون شخص، أي أكثر من نصف السكان، أزمة جوع حاد، بينهم 8.5 ملايين شخص في مستويات طوارئ من الجوع. كذلك، يعاني 755 ألف شخص من ظروف كارثية في مناطق مثل دارفور وكردفان والنيل الأزرق والخرطوم.

وطالب المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام أطراف النزاع، بحماية حقوق المدنيين في الفاشر، بما يشمل السماح للراغبين في التحرك داخل المدينة، والراغبين في الخروج منها إلى مناطق أكثر أمناً، كما حث الأطراف على تيسير المرور السريع والآمن دون عوائق للإغاثة الإنسانية الموجهة لمن يحتاجونها من المدنيين.

مع استمرار المعارك، وتمدد دائرة الحرب تتفاقم الأوضاع الإنسانية لملايين السودانيين بمناطق النزاع، أو أولئك الذين فروا جراء القتال، إذ يواجه المدنيون ظروفاً معقدة، في ظل الغلاء وندرة السلع وتفشي الأمراض المعدية، مثل الكوليرا والحميات والتهابات العيون، مع انعدام للأدوية، وشح مراكز تقديم الخدمات العلاجية، وبحسب سودانيين بمنطقة الحاج عبد الله جنوبي ولاية الجزيرة، تحدثوا لـ«البيان»، فإن المنطقة تعيش أوضاعاً مأساوية، حيث تنعدم الكثير من السلع، وحتى المتوفر منها لا يستطيعون شراءه بسبب الغلاء.

وشهدت مدينة الفاشر أمس، السبت، أعنف أيامها، في ظل تجدد المعارك الطاحنة بين الجيش السوداني والقوات المشتركة التحالفة معها من جهة، وقوات الدعم السريع من الجهة الأخرى، وسط مخاوف من سقوط المزيد من المدنيين، لا سيما أن الاشتباكات تدور داخل الأحياء الشرقية والجنوبية الشرقية للمدينة.

اشتباكات

في غضون ذلك، قتل أربعة أشخاص على الأقل، وأصيب تسعة آخرون جراء سقوط دانات وسط مساكن المدنيين بمحلية كرري غربي أمدرمان بالعاصمة الخرطوم.

وقالت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر، إن الاشتباكات تجددت السبت بوتيرة عنيفة، بدأت منذ الخامسة فجراً في المحور الشمالي والجنوب الشرقي للمدينة، ووفقاً لمصادر تحدثت لـ«البيان»، فإن معارك السبت كانت أشد عنفاً من سابقتها، إذ هاجمت قوات الدعم السريع المدينة من عدة محاور، في محاولة منها للسيطرة على مقر قيادة الفرقة السادسة مشاة، وهي آخر معقل للجيش بإقليم دارفور.

وفي العاصمة الخرطوم، شهدت مناطق متفرقة قصفاً مدفعياً متبادلاً بين الجيش وقوات الدعم السريع، صاحبه غارات جوية، نفذها سلاح الجو التابع للجيش على مواقع لقوات الدعم السريع، بكل من الخرطوم والخرطوم بحري، وأعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، مقتل أربعة وإصابة تسعة آخرين.

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