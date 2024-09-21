إسرائيل تقصف مدرسة وتقتل 13 فلسطينياً.. و41391 قتيلاً حصيلة حرب غزة

المصدر: د ب أ، أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

قُتل 13 فلسطينياً وأصيب آخرون، اليوم، في قصف للقوات الإسرائيلية على حي الزيتون من مدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها «إن قصف الاحتلال استهدف مدرسة تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة ومدرسة الفلاح بالحي ذاته»، مشيرةً إلى أنه جرى نقل الإصابات إلى المستشفى المعمداني.

ووفق المصادر، أصيب ثمانية مواطنين من جراء قصف الكلية الجامعية غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لـ«حماس»، اليوم، ارتفاع حصيلة الحرب بين إسرائيل والحركة في قطاع غزة إلى 41391 قتيلاً منذ اندلاعها قبل أكثر من 11 أشهراً.

وقالت الوزارة، في بيان، إن 119 شخصاً قُتلوا خلال 72 ساعة حتى صباح السبت، مضيفةً أن عدد الإصابات ارتفع إلى 95760 منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز