14 قتيلاً في غزة.. وتوغل إسرائيلي واسع داخل رفح

المصدر: غزة، تل أبيب - وكالات

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في تطور جديد للأحداث في غزة، أسفر قصف إسرائيلي عن مقتل 14 فلسطينياً شمال ووسط القطاع، مع توغل واسع في في رفح، وفيما أعربت واشنطن عن القلق من فيديو لجندي يركل جثة في الضفة، شددت تل أبيب على أنها فتحت تحقيقاً في الأمر.

قال مسعفون، إن القوات الإسرائيلية قتلت 14 فلسطينياً على الأقل في قصف بالدبابات والطائرات لمناطق في شمال ووسط قطاع غزة، أمس، بينما تقدمت الدبابات أكثر في شمال غرب رفح قرب الحدود مع مصر. وذكر مسؤولون بقطاع الصحة في غزة، أن قصف الدبابات الإسرائيلية أسفر عن مقتل 8 وإصابة آخرين في مخيم النصيرات للاجئين في وسط القطاع.

كما قتل 6 آخرون في غارة جوية على منزل في مدينة غزة. وأفادت مصادر محلية، بمقتل 6 مواطنين، ووقوع عدد من المصابين في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلتي أبو الهطل وزيارة قرب منتزه بلدية مدينة غزة، وفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية. ونسفت قوات الجيش الإسرائيلي مباني السكنية جنوب شرق مدينة غزة، كما نسفت عددا من المباني شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي بلدة بيت حانون في الشمال، قال مسعفون، إن ضربة إسرائيلية لسيارة قتلت وأصابت عدداً من الفلسطينيين. ولم يتضح عدد القتلى من المقاتلين وعدد القتلى من المدنيين.

وفي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، توغلت الدبابات في المنطقة الشمالية الغربية بدعم من الطائرات، وفق السكان. وأكد سكان، سمع دوي إطلاق نار كثيف وانفجارات في المناطق الشرقية من المدينة، حيث فجرت القوات الإسرائيلية عدة منازل. وقالت حركة حماس، في بيان: نخوض اشتباكات ضارية مع القوات المتوغلة شرق حي التنور بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

تحقيق

إلى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي، إنه فتح تحقيقاً بعد أن أظهرت مقاطع مصورة جنوداً يدفعون جثثاً على ما يبدو من فوق سطح بناية بالضفة الغربية. وأظهرت المقاطع، التي بدأت في الانتشار عبر الإنترنت، 3 جنود على سطح بناية في بلدة قباطية وهم يسحبون جثثاً لرجال قتلى على ما يبدو ويدفعونها ويرمونها وفي إحدى الحالات يركلونها بأرجلهم من على سطح البناية.

قلق أمريكي

في السياق، أعلن البيت الأبيض، أن مشهد جندي إسرائيلي يركل كما هو ظاهر جثة ويسقطها عن سطح مبنى في الضفة الغربية مثير للقلق الشديد، مؤكداً أنه طلب تفسيراً من إسرائيل. وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي: شاهدنا ذلك الفيديو، ونعتبره مثيراً للقلق الشديد.. إذا ثبتت صحته، فإنه يظهر بوضوح سلوكاً بغيضاً وفظيعاً من جنود محترفين.

دعوات تهدئة

على صعيد متصل، دعا نائب المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، تيد شيبان، إلى وقف إطلاق النار فوراً لحماية الأطفال في غزة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. وأكد شيبان في تصريح صحفي، أهمية وضع حل سياسي يضمن حقوق الأطفال. وأوضح أن الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءاً، حيث ارتفع عدد النازحين إلى 1.9 مليون شخص.

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