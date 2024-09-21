إسرائيل تطعن أمام «الجنائية الدولية» في مذكرة اعتقال نتانياهو

المصدر: القدس - أ.ف.ب

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أعلنت إسرائيل، أنها قدمت طعناً رسمياً في طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو. وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أورين مارمورستاين، على منصة إكس، أن دولة إسرائيل قدمت طعنها الرسمي في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي.

وفي شرعية طلبات المدعي العام إصدار مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير الدفاع. وأشار مارمورستاين، أمس، إلى أن خان فشل في إعطاء فرصة لإسرائيل لممارسة حقها في التحقيق بنفسها في المزاعم التي أثارها المدعي، قبل المضي قدماً بطلب إصدار المذكرتين.

وطلب خان من المحكمة في مايو إصدار مذكرتي توقيف بحق نتانياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، على خلفية الاشتباه بارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. وسعى خان أيضاً إلى إصدار مذكرات توقيف ضد كبار قادة حماس يحيى السنوار، وإسماعيل هنية، ومحمد الضيف، بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وألغى المدعي العام طلب إصدار مذكرة بحق هنية في الثاني من أغسطس نظراً إلى تغير الظروف بعد اغتياله في طهران 31 يوليو الماضي، بحسب ما أفاد بيان للمحكمة الجنائية الدولية هذا الشهر. وما زالت المحكمة تنظر في طلب خان إصدار المذكرتين بحق نتانياهو وغالانت. وفي أغسطس، حض مكتب خان المحكمة على التحرك بشكل عاجل إلى أقصى حد، مشيراً إلى أن حيازة المحكمة الاختصاص القضائي في هذه الحالة قانون راسخ.

وتشمل اتهامات خان لنتانياهو وغالانت تجويع المدنيين والإبادة وتوجيه هجمات عمداً ضد السكان المدنيين. وبخلاف محكمة العدل الدولية المعنية بالنزاعات بين الدول، تحاكم الجنائية الدولية الأفراد الذين يشتبه بارتكابهم الجرائم الأكثر فظاعة.

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