الصحة اللبنانية تعلن عن حصيلة جديدة لضحايا الغارة الاسرائيلية على بيروت

المصدر: وكالات

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أعنلت وزارة الصحة اللبنانية ارتفعاع ضحايا الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية الى ثمانية قتلى على الأقل و59 جريحا، وفق حصيلة محدّثة .

وأوردت الوزارة في بيان عن مقتل ثمانية أشخاص جراء الغارة، في وقت استقبلت المستشفيات حتى اللحظة 59 جريحا، ثمانية منهم في حالة حرجة.

وقتل قائد قوة الرضوان، وحدات النخبة في حزب الله، الجمعة جراء غارة اسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق ما أكد مصدر مقرب من الحزب لوكالة فرانس برس، في وقت قالت إسرائيل إنها شنت ضربة "دقيقة".

ويعد هذا الاغتيال انتكاسة ثالثة متتالية للحزب بعد يومين متتاليين من انفجارات أجهزة لاسلكي الحزب.

وبينما حاول حزب الله الظهور وكأنه رد على انفجارات اللاسلكي صباح اليوم بإطلاق عشرات الصواريخ على إسرائيل، ردت تل أبيب سريعاً باستهداف القيادي الكبير في الجماعة.

وقائد قوات الرضوان إبراهيم عقيل، المعروف أيضا باسم تحسين، والذي خدم في مجلس يدعى "الجهاد"، وهو أعلى هيئة عسكرية في حزب الله، حسبما ذكر موقع قناة "المنار" التابعة لحزب الله.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت عن مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار لمعلومات عن إبراهيم عقيل في أبريل 2023.

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