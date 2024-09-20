"تصعيد كبير".. غارات إسرائيل تقترب من بيروت

المصدر: رويترز، أ.ف.ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشهد المواجهات بين إسرائيل وحزب الله تصعيداً كبيراً اليوم بعد سلسلة غارات وإطلاق صواريخ متبادلة وعنيفة، كان أبرزها غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت، وهو معقل حزب الله لكنه بعيد عن جبهة الحرب التقليدية في الشريط الحدود.

وقال مصدران أمنيان: الضربة الإسرائيلية أصابت منطقة قرب منشآت رئيسية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت واستهدفت قياديا بارزاً في الحزب. وفي وقت لاحق، ذكر راديو الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني أن المستهدف في الضربة على بيروت هو إبراهيم عقيل قائد العمليات في جماعة حزب الله.

وظهرت سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد فوق العاصمة اللبنانية بيروت في بث مباشر من رويترز بعد أن قال سكان في الضاحية الجنوبية للمدينة إنهم سمعوا دوي انفجار قوي.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد عشرات الصواريخ التي أطلقت من لبنان، في وقت أعلن حزب الله استهداف مقرات قيادة عسكرية وثكنات عدة في شمال اسرائيل والجولان المحتل.

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس إن "قرابة 140 صاروخا أطلقت من لبنان في غضون ساعة".

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي ليل الخميس شن غارات على قرابة مئة منصة في جنوب لبنان، قالت إنها كانت جاهزة لإطلاق صواريخ باتجاه اسرائيل.

وتبنى حزب الله في بيانات متلاحقة استهداف سبعة مقار قيادة وثكنات عسكرية في شمال اسرائيل والجولان السوري المحتل، بـ "صليات من صواريخ الكاتيوشا". وقال إن ذلك جاء "ردا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز