ضحايا بغارات على غزة و7 قتلى بالرصاص والقصف في الضفة

المصدر: غزة، رام الله - وكالات

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قتلت إسرائيل 11 فلسطينياً وأصابت آخرين في هجمات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، وفق ما أعلنت عنه مصادر فلسطينية، أمس. وقال محمود بصل، الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، إن الجيش الإسرائيلي قتل 7 فلسطينيين على الأقل خلال غارة جوية على منزل في جباليا شمال قطاع غزة.

وأضاف إن الجيش الإسرائيلي قتل فلسطينيين آخرين على الأقل خلال غارة على منزل في مدينة خانيونس جنوب القطاع، مشيراً إلى مقتل فلسطينيين اثنين على الأقل بينهم امرأة في قصف مدفعي استهدف مخيم البريج وسط القطاع. وأوضح بصل، أن فرق الدفاع المدني تواجه صعوبة بالغة في الوصول إلى الجرحى والضحايا، بسبب قلة الإمكانيات المتوفرة لديهم وعدم تمكنهم من رفع الركام من فوق المصابين العالقين، مما يساهم في ارتفاع عدد الضحايا.

استهداف ناقلات

في الأثناء، أعلنت حركة حماس، تفجير واستهداف 3 ناقلات جند إسرائيلية في مدينة رفح جنوب غزة. وقالت الحركة في منشور أورده المركز الفلسطيني للإعلام على منصة إكس، أمس، إنه بعد عودتهم من خطوط القتال أكد عناصرنا إيقاع رتل من الآليات الإسرائيلية في كمين مركب في محيط شركة الاتصالات غرب المستشفى الكويتي في مدينة رفح، مضيفة: تمكن عناصرنا من تفجير ناقلة جند بعبوتي شواظ واستهداف ناقلتي جند أخريين بقذيفتي الياسين 105 والتاندوم.

في الضفة الغربية، قتل الجيش الإسرائيلي 7 فلسطينيين وأصاب آخرين، أمس، في بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة. ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية، اقتحمت قوة إسرائيلية بلدة قباطية وحاصرت منزلاً في البلدة، وقصفته بالقذائف، قبل أن تعتلي سطحه، وتسحب جثامين ثلاثة قتلى، وتسقطهم من على سطح المنزل المحاصر، وتنكل بهم، وفق ما أظهره مقطع فيديو.

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية اقتحمت البلدة، بعد اكتشاف قوات خاصة بالقرب من مدرسة عزت أبو الرب، حيث أطلقت النار وصواريخ الانيرجا تجاه المنزل المحاصر.

وذكر شهود عيان، أن طواقم الإسعاف نقلت إصابتين بالرصاص الحي في الكتف والركبة في محيط المدارس، بالقرب من المنزل المحاصر، وأخريين جراء عملية دعس جيب عسكري لمركبة عمومية. وليلاً، قصفت طائرة إسرائيلية مركبة فلسطينية في قباطية ما أدى لسقوط عدد من الشهداء.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية، 35 فلسطينياً على الأقل من الضفة الغربية. وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك، أن من بين المعتقلين امرأة وصحافي، ومريض بالسرطان، بالإضافة إلى معتقلين سابقين أفرج عنهم قبل فترة وجيزة، منهم المعتقل جمال الهندي الذي أمضى 22 عاماً في السجون الإسرائيلية، مشيرة إلى أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة قلقيلية، فيما توزعت بقيتها على محافظات، رام الله، بيت لحم، جنين، نابلس، والقدس.

اتهامات أممية

على صعيد متصل، اتهمت لجنة تابعة للأمم المتحدة، أمس، إسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة لاتفاقية حقوق الطفل، قائلة إن عملياتها العسكرية منذ 7 أكتوبر كان لها تأثير كارثي على الأطفال ومن أسوأ الانتهاكات في التاريخ الحديث.

وقال نائب رئيس اللجنة للصحافيين: مقتل الأطفال على هذا النحو الفظيع أمر فريد من نوعه في التاريخ.. إنها نقطة قاتمة للغاية في التاريخ، لا أعتقد أننا رأينا من قبل انتهاكاً بهذا الحجم الذي شهدناه في غزة.. هذه انتهاكات خطيرة للغاية ولا نراها كثيراً.

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