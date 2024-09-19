إثر انفجارات أجهزة البيجر التابعة لحزب الله.. آيكوم اليابانية تفتح تحقيقًا عاجلًا

المصدر: وكالات

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أعلنت شركة آيكوم اليابانية، المصنعة لأجهزة الاتصال اللاسلكي، أنها تحقق في تقارير تفيد بانفجار أجهزة راديو ثنائية الاتجاه تحمل شعارها في لبنان.

وأكدت الشركة، المدرجة في بورصة طوكيو، في بيان رسمي أنها ستنشر معلومات محدثة على موقعها الإلكتروني بمجرد توفر نتائج التحقيق.

هذه الأحداث جاءت بعد سلسلة من الانفجارات التي طالت أجهزة لاسلكية محمولة تابعة لجماعة حزب الله المسلحة في جنوب لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء، في أكثر الأيام دموية منذ بدء القصف المتبادل عبر الحدود مع إسرائيل قبل نحو عام.

وقد أضافت هذه الانفجارات إلى التوترات المتصاعدة غداة وقوع انفجارات مشابهة في أجهزة اتصال تعرف باسم "بيجر" تخص الجماعة، مما أثار مخاوف كبيرة بشأن سلامة هذه الأجهزة.

الانفجارات التي وقعت يوم الأربعاء في لبنان أسفرت عن مقتل 20 شخصًا وإصابة أكثر من 450 آخرين، بحسب وزارة الصحة اللبنانية. فيما ارتفع عدد القتلى في انفجارات يوم الثلاثاء إلى 12، بينهم طفلان، بالإضافة إلى إصابة ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص.

وقد أظهرت الصور التي نشرت لأجهزة الاتصال المنفجرة لوحات داخلية تحمل شعار "آيكوم" و"صنع في اليابان"، مما زاد من الشكوك حول تورط هذه الأجهزة في التفجيرات.

في الوقت الذي لم تعلق فيه إسرائيل رسميًا على الحادثة، أفادت مصادر أمنية أن جهاز الموساد الإسرائيلي قد يكون مسؤولًا عن التفجيرات.

واعتبر أحد مسؤولي حزب الله أن ما حدث يمثل أكبر خرق أمني في تاريخ الجماعة، مما زاد من التوترات الإقليمية مع استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 11 شهرًا.

هذه الحوادث وضعت حزب الله في موقف صعب، وزادت من المخاوف من اندلاع حرب إقليمية شاملة على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، في ظل التصعيد المستمر بين الطرفين.

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