قتلى باستهداف مدرسة للنازحين في غزة.. وإسرائيل تمنع المساعدات

المصدر: غزة- البيان- وكالات

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منعت إسرائيل ما يصل إلى 83 % من المساعدات الغذائية من دخول قطاع غزة، بعد مرور عام على الحرب ضد الفلسطينيين في القطاع، وفقاً لبيان صحافي أصدرته 16 منظمة إغاثة إنسانية تابعة للأمم المتحدة. فيما قتل 12 شخصاً على الأقل بقصف إسرائيلي لمدرسة في غزة.

وقال بيان صادر عن 16 منظمة، بينها منظمة إنقاذ الطفولة، و«أوكسفام»، والمجلس الدنماركي للاجئين، والمجلس النرويجي للاجئين، إن 83 % من المساعدات الغذائية المطلوبة لا تصل إلى غزة، ويعني هذا الانخفاض أن الناس في غزة انتقلوا من تناول وجبتين في اليوم في المتوسط، إلى وجبة واحدة فقط في اليوم.

وجاء في البيان الصحافي، أن «ما يقدر بنحو 50 ألف طفل، تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهراً، يحتاجون بشكل عاجل إلى علاج من سوء التغذية بحلول نهاية العام».ميدانياً، قتل 12 شخصاً على الأقل، وأصيب آخرون، بقصف جوي إسرائيلي على مدرسة ابن الهيثم في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وذكر الجيش الإسرائيلي إن جهاز الاستخبارات، نفذ ضربة دقيقة على عناصر من حماس، يعملون داخل مركز قيادة وسيطرة داخل مجمع كان في السابق مدرسة ابن الهيثم في مدينة غزة.

واعتبر الجيش أن مقاتلي «حماس» استخدموا المدرسة لتخطيط وتنفيذ أنشطة ضد قوات الجيش.ومدرسة ابن الهيثم ليست الأولى التي تطالها النيران الإسرائيلية، إذ سبق أن قتل المئات في ضربات إسرائيلية على مدارس ومراكز إيواء في مناطق عدة بالقطاع.وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر، إلى 41 ألفاً و272 قتيلاً، و95 ألفاً و551 مصاباً.

وأوضحت أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا يستطيع الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.إلى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي، أمس، إن 4 من جنوده قتلوا في جنوبي القطاع، فيما أصيب 3 جنود بجروح خطيرة، واثنان آخران بجروح متوسطة.

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