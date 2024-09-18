بين القاهرة وعمّان.. حراك مكثف لوقف حرب غزة

المصدر: عواصم - وكالات

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ما زال العالم يطارد التوصل إلى نهاية للحرب في قطاع غزة، عبر تحركات إقليمية ودولية واسعة، ففيما شددت القاهرة وعمّان على ضرورة وقف الحرب لإنقاذ القطاع، تستمر مساعي واشنطن للدفع في هذا الاتجاه، في وقت يستضيف فيه الأردن اجتماعاً عربياً إسلامياً لوقف التصعيد.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، رفضهما القاطع لأي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، أو تحويل الأراضي الفلسطينية إلى مناطق غير قابلة للحياة، بهدف تهجير الفلسطينيين، كما شددا على ضرورة وقف الحرب فوراً لإنقاذ قطاع غزة من الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وحذر الجانبان خلال اتصال هاتفي من خطورة استمرار الحرب في غزة، واتساع الانتهاكات في الضفة الغربية، ما قد يؤدي إلى تصعيد الصراع في المنطقة، مع تأثيرات سلبية على شعوبها وعلى السلم والأمن الدوليين. ومن المنتظر أن يستضيف الأردن، اليوم، اجتماعاً وزارياً عربياً إسلامياً لبحث وقف الحرب على غزة.

وأعلنت وزارة الخارجية، في بيان، أن الأردن سيستضيف اليوم اجتماعاً تنسيقياً للجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة. في الأثناء، من المنتظر وصول وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى مصر، في محاولة جديدة للدفع نحو إنهاء الحرب في غزة، وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في بيان، إن بلينكن.

وبالإضافة إلى رئاسته للحوار الاستراتيجي، سيجتمع مع المسؤولين المصريين، لمناقشة الجهود المستمرة، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة يضمن الإفراج عن جميع المحتجزين، ويخفف من معاناة الشعب الفلسطيني، ويساعد في تعزيز الأمن الإقليمي الأوسع.

تنديد أممي

إلى ذلك، شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على أن لا شيء يبرر العقاب الجماعي الإسرائيلي اللاحق بسكان قطاع غزة، الذين يعانون على نحو لا يمكن تصوره. وقال غوتيريش: «هذا أمر لا يمكن تصوره.

مستوى المعاناة في غزة، ومستوى الموتى والدمار لا مثيل له في كل ما شهدته منذ أن أصبحت أميناً عاماً في 2017، بالطبع ندين كل هجمات حماس، وكذلك احتجاز الرهائن الذي هو انتهاك مطلق للقانون الإنساني الدولي».

استهداف واعتقالات

ميدانياً، أعلنت القوات الإسرائيلية، أمس، قتل رئيس وحدة الصواريخ في «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة الجهاد في منطقة رفح. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في موقعها على الإنترنت:

«نفذت القوات الجوية الإسرائيلية هجوماً بناء على معلومات استخبارية استهدف أحمد عايش سلامة الحشاش، رئيس وحدة الصواريخ بمنظمة الجهاد في منطقة رفح. في الضفة الغربية، اعتقلت القوات الإسرائيلية 30 فلسطينياً على الأقل.

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