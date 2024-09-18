مقتل 11 ألف طالب فلسطيني منذ بدء حرب غزة

المصدر: رام الله - د.ب.أ

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أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، أمس، مقتل أكثر من 11 ألف طالب وإصابة 17 ألفاً و772، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر الماضي. وقالت وزارة التربية، في بيان، أمس، إن عدد الطلبة الذين قتلوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 10 آلاف و888، والذين أصيبوا إلى 17 ألفاً و224.

فيما قتل في الضفة 113 طالباً، وأصيب 548 آخرون، إضافة إلى اعتقال 429. وأشارت الوزارة إلى مقتل 529 معلماً وإدارياً، وإصابة 3686 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتقال أكثر من 129 في الضفة.

ولفتت الوزارة إلى أن 362 مدرسة حكومية وجامعة ومبنى تابعة للجامعات، و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 124 منها لأضرار بالغة، و62 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 69 مدرسة، وخمس جامعات في الضفة للاقتحام والتخريب، كما تم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة.

وأكدت الوزارة أن 718 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفاً صحية صعبة.

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