90 % تغطية حملة شلل الأطفال في غزة

المصدر: غزة - رويترز

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قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أمس، إن تغطية حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة وصلت إلى 90 %، مضيفاً أن الخطوة المقبلة هي ضمان حصول مئات الآلاف من الأطفال على جرعة ثانية بنهاية الشهر الجاري.

وشكلت الحملة الرامية لتحصين نحو 640 ألف طفل دون العاشرة في القطاع تحدياً كبيراً للأونروا وشركائها بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس. وبدأت الحملة في الأول من سبتمبر الجاري. جاءت الحملة بعد أن أكدت منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي إصابة طفل بشلل جزئي بسبب فيروس شلل الأطفال من النوع الثاني في أول حالة من نوعها في الأراضي الفلسطينية منذ 25 عاماً.

وتلقى أكثر من 446 ألف طفل فلسطيني في وسط وجنوب القطاع اللقاح هذا الشهر قبل بدء حملة لتحصين العدد الباقي الذي يبلغ 200 ألف طفل في شمال القطاع في العاشر من سبتمبر، رغم قيود على الوصول للمنطقة وأوامر إخلاء ونقص في الوقود. وقال لازاريني إن الجولة الأولى من حملة التطعيم في قطاع غزة انتهت بنجاح، وأضاف أن 90 % من أطفال القطاع تلقوا الجرعة الأولى.

وأضاف لازاريني عبر منصة «إكس»: احترم طرفا الصراع إلى حد كبير الهدن الإنسانية المختلفة المطلوبة، ما يشير إلى أنه مع توفر الإرادة السياسية يمكن تقديم المساعدة دون عراقيل. التحدي المقبل الذي نواجهه هو تقديم جرعة ثانية للأطفال بنهاية سبتمبر.

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