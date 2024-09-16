هجوم صاروخي.. وإسرائيل تتوعد الحوثيين بـ «ثمن باهظ»

المصدر: تل أبيب، صنعاء - وكالات

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في تطور ميداني نوعي، شن الحوثيون في اليمن هجوماً على إسرائيل بصاروخ فرط صوتي، لم تتمكن الدفاعات الإسرائيلية من اعتراضه، فيما توعدت تل أبيب الحوثيين بدفع ثمن باهظ. وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أن صاروخاً أطلق من اليمن، سقط في منطقة مفتوحة وسط إسرائيل، في عملية تبناها الحوثيون، تجدد المخاوف من اتساع نطاق التصعيد الإقليمي، في خضم الحرب في غزة. وأفاد الجيش الإسرائيلي، بإطلاق صاروخ أرض - أرض من جهة الشرق، سقط في منطقة مفتوحة، مشيراً في بيان ثانٍ إلى أن الصاروخ أطلق من اليمن.

وأضاف: دوي الانفجارات التي سمعت ناتج من صواريخ اعتراض.. نتيجة عملية الاعتراض، لا تزال قيد الفحص. وبعد الإعلان عن سقوط الصاروخ، شاهد مصورون لوكالة الصحافة الفرنسية، رجال إطفاء يكافحون حريقاً قرب اللد، وزجاجاً محطماً في محطة للقطارات في موديعين.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية، سقوط صاروخ اعتراضي شرقي تل أبيب. وأوضحت في بيان، أن عناصر الشرطة في منطقة شفيلا يعملون على عزل مكان تحطم صاروخ اعتراضي، ويقومون بالبحث عن بقايا صاروخ اعتراضي إضافية، لإزالة تهديد آخر للعامة بدون وقوع إصابات.

وأكد الحوثيون إطلاقهم صاروخاً فرط صوتي على هدف عسكري إسرائيلي. وقال الحوثيون: نفّذت القوة الصاروخية عملية عسكرية نوعية، استهدفت من خلالها هدفاً عسكرياً في منطقة يافا، وقد نفذت العملية بصاروخ بالستي جديد فرط صوتي، دفاعات إسرائيل أخفقت في اعتراضه والتصدي له، مشيرين إلى أن الصاروخ الفرط صوتي، قطع مسافة تقدر بـ 2040 كم، في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة.

وعيد

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، الحوثيين، بدفع ثمن باهظ، بعد تبنيهم شن الهجوم. وقال نتنياهو في مستهل اجتماع حكومته: أطلق الحوثيون صاروخ أرض - أرض من اليمن على أراضينا.. ينبغي لهم أن يعرفوا الآن أننا نفرض ثمناً باهظاً لأي محاولة لإلحاق الأذى بنا، أدعو من يحتاج إلى تذكير بهذا الشأن، لزيارة ميناء الحديدة.

استهداف

إلى ذلك، أعلنت فصائل عراقية مسلحة، أنها استهدفت هدفاً في حيفا بإسرائيل، بواسطة الطيران المسير. وأوضحت الفصائل في بيان، أنه استمراراً لمقاومة إسرائيل ونصرة أهل غزة، استهدف عناصرنا صباح الأحد، هدفاً في حيفا، بواسطة الطيران المسير، مؤكدة استمرار العمليات بوتيرة متصاعدة.

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