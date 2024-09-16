إسرائيل تتنصل من أوامر إخلاء بلدات في جنوب لبنان

المصدر: بيروت - أ.ف.ب

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ألقيت منشورات تطالب سكان بلدات في جنوب لبنان قريبة من الحدود بإخلاء منازلهم، في وقت أفاد الجيش الإسرائيلي أن أحد ألويته بادر إلى هذه الخطوة من دون الحصول على موافقة.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن هذه الخطوة هي مبادرة من اللواء 769، ولم تتم الموافقة عليها من قبل قيادة الشمال، مشيراً إلى أنه تم فتح تحقيق في الأمر. وألقيت المنشورات باستخدام طائرة من دون طيار على مناطق في جنوب لبنان أطلقت منها صواريخ باتجاه شمال إسرائيل في الأسابيع الماضية، وفق ما أوضح الجيش الإسرائيلي.

جاء في المنشورات: «إلى جميع السكان والنازحين في منطقة مخيمات اللجوء، يطلق حزب الله النيران من منطقتكم. عليكم ترك منازلكم فوراً والتوجه إلى شمال منطقة الخيام حتى الساعة الرابعة مساءً، وعدم الرجوع إلى هذه المنطقة حتى نهاية الحرب». وأضافت المنشورات: «من تواجد في هذه المنطقة بعد هذه الساعة ستستباح دماؤه، جيش الدفاع الإسرائيلي سيفعل بكل ما أوتي له من قوة في منطقتكم ليتأكد أن تكون خالية من السكان».

من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن إسرائيل ألقت منشورات فوق الوزاني، تدعو الموجودين في هذه المنطقة وجوارها إلى إخلائها، الأمر الذي أكده أيضاً رئيس بلدية الوزاني أحمد محمد. وأفاد مصور متعاون مع وكالة الصحافة الفرنسية برؤية عائلات سورية تتهيأ لإخلاء خيمها، وأطفال يحملون حاجيات موضوعة في أكياس بلاستيكية. وانتقلت عائلات إلى منطقة تبعد بضعة كيلومترات إلى الشمال، وفق المصور الذي أفاد برؤية أطفال ونساء يعملون على تفريغ شاحنة محمّلة بالفرش. وأشار رئيس البلدية إلى مغادرة بعض العمال السوريين المنطقة، لافتاً إلى أن المزارعين ورعاة الماشية لن يتركوا أراضيهم.

في الأثناء، أصيب 4 مدنيين في قصف مدفعي إسرائيلي، أمس، على جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بشن اعتداءات على قرى وبلدات، وقصف المدفعية كفركلا والعديسة، ما أدى إلى سقوط أربعة 4 في العديسة من المدنيين في أثناء إخلاء الأهالي الأثاث من منازلهم.

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