الولايات المتحدة تفرج عن مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 1,3 مليار دولار

المصدر: أ ف ب

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، أنها ستفرج دون شروط عن 1,3 مليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر، في الوقت الذي تنخرط فيه القاهرة وواشنطن في وساطات للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأكدت الوزارة أن مصر أحرزت تقدماً في مجالات معينة تتعلق بحقوق الإنسان، مشيرةً إلى المساعدة التي قدمتها القاهرة في التوسط بين إسرائيل وحركة حماس بشأن الحرب في غزة.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن «هذا القرار مهم لتعزيز السلام الإقليمي ولمساهمات مصر المحددة والمستمرة في أولويات الأمن القومي الأمريكي، وخاصة لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة».

وتشارك الولايات المتحدة ومصر وقطر في المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس منذ هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر، وفي وقف العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف.

وأشار المتحدث أيضاً إلى دور مصر في «تعزيز وقف إطلاق النار في السودان»، حيث تدور حرب أهلية منذ أكثر من 16 شهراً.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن تخصيص الميزانية في مذكرة إلى الكونغرس، كما يقتضي القانون الأمريكي.

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