الدفاع المدني في غزة يعلن مقتل 14 شخصا في غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين

المصدر: أ ف ب

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أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة الأربعاء مقتل 14 شخصا على الأقل في غارة جوية إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مسلحين كانوا هناك.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس "سقط 14 شهيدا وهناك عدد كبير من الجرحى في القصف الإسرائيلي على مدرسة الجاعوني" في مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة.

وكان اورد في وقت سابق أن بين القتلى "نساء وأطفالا".

وفي نيويورك، ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمقتل ستّة من موظفي الأونروا في الغارة.

وقال غوتيريش عبر منصة إكس إنّ "ما يحدث في غزة غير مقبول على الإطلاق. لقد تعرّضت مدرسة تؤوي 12,000 شخص لقصف جوي إسرائيلي مرة أخرى اليوم. في عداد القتلى هناك ستة من زملائنا في وكالة الأونروا. هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي يجب أن تتوقف الآن".

وأتى موقف غوتيريش بعيد إعلان الأونروا أنّ ستة من موظفيها قتلوا في الغارة في "أعلى حصيلة" بشرية تتكبّدها الوكالة الأممية في واقعة واحدة.

وأكدت الوكالة أنّ "هذه المدرسة تعرضت للقصف خمس مرات منذ بدء الحرب".

من جهته، أفاد مصدر طبي في مستشفى العودة فرانس برس بأن الغارة أسفرت عن 15 قتيلا و44 جريحا.

ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق بشكل مستقل من هذه الاعداد.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس إن المدرسة التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كانت تؤوي أكثر من خمسة آلاف نازح عندما تعرّضت للقصف.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته الحربية "نفذت غارة دقيقة على إرهابيين كانوا يعملون داخل مركز قيادة وسيطرة تابع لحماس" في مدرسة الجاعوني وسط القطاع.

وأمام مستشفى شهداء الاقصى في دير البلح (وسط)، وصل عدد من الاشخاص على نقالات بعد نقلهم من مكان الضربة، وفق ما افاد مراسل فرانس برس.

وكان واضحا أن بعضهم فقد وعيه، وبين الجرحى طفل واحد على الاقل ونساء.

وقالت الفلسطينية أم أيمن "ليس هناك أي مكان آمن في قطاع غزة. ما ذنب الاطفال والنساء والشيوخ ليصبحوا اشلاء؟".

وتعرضت مدارس عدة تؤوي نازحين في قطاع غزة في الأشهر الأخيرة لقصف إسرائيلي مع إعلان الدولة العبرية أن مسلحين من حماس يختبئون هناك ويخططون لشن هجمات عليها، وهو ما تنفيه الحركة.

ومنذ اندلاع الحرب في السابع من اكتوبر، لجأ عشرات آلاف النازحين إلى المدارس باعتبار أنها أكثر أمنا.

وبدأت الحرب إثر هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل وأدّى إلى مقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لفرانس برس يستند إلى بيانات رسمية. ويشمل هذا العدد رهائن قضوا خلال احتجازهم.

وردّت إسرائيل على هذا الهجوم بحملة قصف وهجوم بري على غزة، مما أسفر عن سقوط أكثر من 41 الف قتيل في القطاع، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس. وتؤكد الأمم المتحدة أنّ غالبية القتلى من النساء والأطفال.

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