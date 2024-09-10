40 قتيلاً و60 جريحاً بغارات جوية إسرائيلية على منطقة إنسانية في خان يونس

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة أنّ ما لا يقلّ عن 40 قتيلا و60 جريحا سقطوا فجر الثلاثاء في غارات جوية استهدفت منطقة إنسانية في خان يونس جنوبي القطاع، في ضربة قال الجيش الإسرائيلي إنّه استهدف فيها مركز قيادة لحماس التي نفت أي وجود لمقاتليها في المنطقة.

وقال محمد المغير، المسؤول في الدفاع المدني لفرانس برس إنّ "40 شهيدا و60 مصابا تم انتشالهم ونقلهم" إلى المستشفيات القريبة، في حين قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنّ مقاتلاته "قامت بمهاجمة عدد من المسلحين البارزين في حماس الذين كانوا يعملون داخل مجمّع للقيادة والسيطرة مموّه في منطقة إنسانية في خان يونس".

ونفت حماس وجود مسلحين في المنطقة التي استهدفتها غارة إسرائيلية في منطقة المواصي بخان يونس وأسفرت عن مقتل العشرات داخل خيام النازحين.

وقالت حماس في بيان "نؤكد أن ادعاءات جيش الاحتلال الفاشي وجود عناصر من المقاومة في مكان الاستهداف هو كذب مفضوح يسعى من خلاله لتبرير هذه الجرائم البشعة، وقد أكدت المقاومة مرارا نفيها وجود أي من عناصرها بين التجمعات المدنية أو استخدام هذه الأماكن لأغراض عسكرية".

وأضافت "هذا الاستهداف الوحشي للمدنيين العزل من نساء وأطفال وشيوخ في منطقة كان جيش الاحتلال أعلنها آمنة هو تأكيد على مضي حكومة الاحتلال النازية في حرب الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني... وذلك بغطاء كامل من الإدارة الأمريكية الشريكة في العدوان على شعبنا".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز