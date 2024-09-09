السيسي يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإتمام صفقة تبادل الأسرى

المصدر: وام

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإتمام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، بما يسهم في تخفيف الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها أهالي غزة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري كلا على حده اليوم "لارس راسموسن" وزير خارجية الدنمارك، و"جوزيب بوريل" الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري.

وأشار السيسي إلى أن تحقيق الاستقرار يتطلب اتخاذ خطوات جدية نحو تنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، بما يحقق تطلعات شعوب المنطقة في الأمن والاستقرار والتنمية.

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