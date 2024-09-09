جدولة انسحاب التحالف الدولي من العراق

المصدر: (بغداد ــ وكالات)

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توصلت بغداد وواشنطن إلى تفاهم حول جدول زمني لانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق على مرحلتين، على ما صرح وزير الدفاع العراقي، ثابت العباسي، أمس، مرجحاً أن يتم توقيع اتفاق بهذا الشأن في الأيام القليلة المقبلة.

وقال العباسي «تم الاتفاق على أن يكون الانسحاب من الأراضي العراقية على مرحلتين»، وأوضح أن التفاهم يتضمن مرحلة أولى من سبتمبر الجاري حتى سبتمبر 2025 تشمل بغداد والقواعد العسكرية للمستشارين، يليها انسحاب في المرحلة الثانية من سبتمبر 2025 حتى سبتمبر 2026 من كردستان العراق.

وتنشر الولايات المتحدة 2500 جندي في العراق، ونحو 900 في سوريا، في إطار التحالف الذي أنشأته عام 2014 لمحاربة تنظيم داعش، ويضم التحالف كذلك قوات من دول أخرى لا سيما فرنسا والمملكة المتحدة.

ولفت العباسي في حديث بثته قناة «الحدث»، أمس، إلى أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اعتبر أن «سنتين غير كافيتين» لإتمام الانسحاب، غير أن بغداد «رفضت بالتأكيد ما طرحه لسنة ثالثة».

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