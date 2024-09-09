3 قتلى إسرائيليين برصاص سائق أردني عند «معبر الكرامة»

المصدر: أريحا، عمان ــ وكالات

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قُتل ثلاثة حرّاس إسرائيليين أمس، عند معبر الكرامة / جسر الملك حسين بين الضفة الغربية والأردن برصاص سائق شاحنة أردني قتله الجيش الإسرائيلي بعد ذلك.

وقال مسؤولون إن الهجوم وقع في منطقة للبضائع التجارية خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، حيث تفرغ شاحنات أردنية بضائع متجهة من المملكة إلى الضفة. ويقع المعبر إلى الشمال من البحر الميت، وفي منتصف المسافة تقريباً بين عمّان والقدس. وذكر أفراد من عائلة المهاجم أنه يبلغ من العمر 39 عاماً، وهو من عشيرة الحويطات، التي تقطن في معان جنوب الأردن.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن السائق وصل إلى المنطقة على متن شاحنة كان يقودها «من جهة الأردن».

وأوضح أن السائق «خرج من الشاحنة وأطلق النار على قوات الأمن الإسرائيلية العاملة على الجسر».

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن «قوات الاحتلال احتجزت عمالاً وسائقين في المعبر من دون معرفة هوياتهم حتى اللحظة».

«يوم عصيب»

وندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالمهاجم، واصفاً إياه بأنه «إرهابي» استلهم «أيديولوجية قاتلة» تدعمها إيران، وقال في اجتماع لمجلس الوزراء: «نحن محاطون بإيديولوجية قاتلة يقودها محور الشر الإيراني»، على حد قوله. وأضاف «إنه يوم عصيب».

وأفاد مرفق الإسعاف الإسرائيلي نجمة داود الحمراء بأنه «بعد عمليات الإنعاش القلبي الرئوي، حدد مسعفو نجمة داوود الحمراء والمسعفون بالتعاون مع قوة طبية تابعة للجيش الإسرائيلي وفاة ثلاثة أشخاص في الخمسينيات من العمر أصيبوا في الهجوم».

وقال مسعف الطوارئ في نجمة داود الحمراء: «هذا حادث خطير للغاية، رأينا ثلاثة أشخاص يرقدون فاقدين للوعي ولا نبض ولا تنفس، مع وجود جروح ناجمة عن طلقات نارية في أجسادهم». وأضاف: «قمنا بالتعاون مع قوة طبية تابعة للجيش الإسرائيلي بإجراء عملية إنعاش رئوي لهم، وبعد ذلك، للأسف، اضطررنا إلى إعلان وفاتهم على الفور».

إغلاق المعبر

وفي عمّان، أعلنت وزارة الداخلية أن الجهات الرسمية باشرت التحقيق في الهجوم. وقال المتحدث باسم مديرية الأمن العام إنه «تم إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة السفر إثر إغلاقه من الجانب الآخر لإشعار آخر».

وأهاب المتحدث، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بمستخدمي الجسر التقيد ومتابعة وسائل الإعلام حول أي تغير في حركة السفر والتي سيعلن عنها أولاً بأول. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم إغلاق جميع المعابر البرية التي تربط الأردن بإسرائيل والضفة الغربية حتى إشعار آخر.

وقالت سلطة المطارات الإسرائيلية المسؤولة عن المعابر الحدودية في بيان: «بناء على تعليمات مسؤولي الأمن، تم تعليق جميع الأنشطة في المعابر الحدودية البرية من إيلات في الجنوب إلى بيسان في الشمال»، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت، «واي نت».

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