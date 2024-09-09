الإعصار ياغي يقتل ويصيب العشرات في فيتنام

المصدر: عواصم - وكالات

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شهدت مناطق عدة، جلها جافة وصحراوية جنوب وجنوب شرقي المغرب، أمطاراً رعدية غزيرة منذ يومين، في ظاهرة استثنائية شملت أيضاً أنحاء صحراوية في الجزائر، حيث انتشل جثمان فتاة جرفتها السيول في ولاية إليزي، فيما بلغت حصيلة الإعصار ياغي في فيتنام، 14 قتيلاً و200 جريح، و3 ملايين شخص من دون كهرباء.

وتأثرت مناطق عدة في المغرب، أغلبها شرق جبال الأطلس الكبير، «بشدة بكتل هوائية استوائية غير مستقرة بسبب صعود استثنائي للجبهة المدارية جنوب البلاد، وتلاقت مع كتل أخرى باردة قادمة من الشمال ما أدى إلى تشكل سحب عنيفة وغير مستقرة»، وفق ما أوضح مسؤول التواصل في المديرية العامة للأرصاد الجوية الحسين يوعابد.

وخلال أربع وعشرين ساعة منذ السبت، انهمرت أمطار غزيرة بلغت 47 ملمتراً في ثلاث ساعات بمدينة وارزازات، جنوب شرقي المغرب، وحتى 170 ملمتراً في تاكونيت بإقليم زاكورة غير بعيد عن الحدود مع الجزائر.

وفي غرب الجزائر أيضاً هطلت أمطار غزيرة سببت سيولاً جارفة اضطرت مصالح الوقاية المدنية للتدخل مرات عدة ليل السبت الأحد. وانتشل جثمان فتاة جرفتها السيول في ولاية إليزي أقصى جنوب البلاد، بحسب المصدر نفسه. بينما أنقذت أسرة من أربعة أفراد علقوا وسط السيول في ولاية بشار، بجنوب غرب الجزائر.

وغمرت المياه بعض أزقة مدينة وارزازات المغربية، وقال أحد سكانها ويدعى عمر جانا «لم نعرف مثل هذه الأمطار منذ نحو عشر سنوات، لقد جاءت في ظرف مهم لأن المنطقة تعاني الجفاف منذ عقد».

أمطار تايوان

في تايوان، تم تعليق حركة المرور في جزء من طريق سريع والخط الرئيسي الشرقي للسكك الحديدية في مقاطعة هوالين شرقاً، في أعقاب انهيارات طينية ناجمة عن عاصفة ممطرة قوية. وقالت هيئة السكك الحديدية في تايوان في بيان إنه بسبب الانهيارات الطينية، تم تعليق حركة السكك الحديدية للركاب على الخط الرئيسي الشرقي، كإجراء احترازي في الاتجاهين، بين محطتي تشونجدي وهيرين، في الساعة الواحدة و54 دقيقة مساء، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية «سي.إن.إيه».

وقال مكتب فرع المنطقة الشرقية لمكتب الطرق السريعة إن الأمطار الغزيرة والمستمرة، التي بدأت حوالي الساعة الواحدة ظهراً، تسببت في حدوث انهيار طيني في طريق سوهوا السريع.

الإعصار ياغي

في فيتنام، قالت وسائل إعلام رسمية إن ما لا يقل عن 14 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب حوال 200 آخرون بعدما ضرب الإعصار ياغي شمالي البلاد. وصف المسؤولون الإعصار ياغي بأنه أحد أقوى الأعاصير التي ضربت المنطقة على مدى العقد الماضي، وترك أكثر من 3 ملايين شخص من دون كهرباء في شمال فيتنام.

كما ألحق أضراراً بالأراضي الزراعية الحيوية، وتم إلغاء مئات الرحلات الجوية بعد إغلاق أربعة مطارات.

واستمر الإعصار لمدة 15 ساعة تقريباً قبل أن يضعف تدريجياً ويتحول إلى منخفض استوائي في وقت مبكر من أمس.

وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية في فيتنام هطول أمطار غزيرة في المقاطعات الشمالية والوسطى وحذرت من حدوث فيضانات في المناطق المنخفضة وفيضانات مفاجئة في الجداول وانزلاقات أرضية على المنحدرات الشديدة.

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