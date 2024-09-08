تصعيد القصف المتبادل.. «الجبهة الشمالية» تزداد اشتعالاً

المصدر: بيروت - وكالات

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ارتفعت سخونة المواجهة بين إسرائيل و«حزب الله»، الذي استهدف مواقع عسكرية عدة شمال إسرائيل، فيما شن الطيران الإسرائيلي غارات عنيفة على قرى جنوبية، أسفرت إحداها عن مقتل ثلاثة مسعفين من الدفاع المدني اللبناني، وجرح آخرين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد «قذائف» تعبر من لبنان واعترض بعضها. وأفاد بأنه ضرب مواقع إطلاق صواريخ لـ«حزب الله» في مناطق عدة في جنوب لبنان.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن ثلاثة مسعفين قتلوا وأصيب اثنان آخران، أحدهما في حالة حرجة، في هجوم إسرائيلي على بلدة فرون الجنوبية. وأضافت الوزارة في بيان إن الجيش الإسرائيلي استهدف فريقاً تابعاً للدفاع المدني اللبناني كان يقوم بإطفاء حرائق أشعلتها الغارات الإسرائيلية الأخيرة في بلدة فرون أدى إلى مقتل ثلاثة مسعفين وإصابة اثنين آخرين بجروح أحدهما بحال حرجة.

ونددت الوزارة بهذا الاستهداف لجهاز رسمي تابع للدولة اللبنانية، وهو الهجوم الثاني من نوعه الذي يستهدف فريقاً للطوارئ في أقل من 12 ساعة. وأغار الطيران المسير الإسرائيلي الليلة الماضية على أطراف بلدة «فرون» الجنوبية، وكان أغار خلال النهار على أطراف بلدتي «كونين» و«عيناتا» في الجنوب كما نفذت غارة على أحد بساتين بلدة «الوزاني» مستهدفة إياه بثلاثة صواريخ بالتزامن مع رشقات رشاشة إسرائيلية باتجاه منطقة «الميسات» في أطراف البلدة، فيما شن الطيران الحربي غارتين استهدفتا «وادي السلوقي» عند أطراف بلدة «قبريخا» في جنوب لبنان.

واندلع حريق في «سهل مرجعيون» جراء استهدافه بالقنابل المضيئة الإسرائيلية. وتعرضت أطراف بلدات «طير حرفا» و«رب ثلاثين» أطراف بلدة «كفرشوبا»، «عيتا الشعب» لقصف مدفعي إسرائيلي. واستهدفت القوات الإسرائيلية بقذائف الهاون منطقة «اللبونة»، فيما أعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية في بلدة «عين إبل».

قصف قاعدتين

وقال «حزب الله» إنه استهدف قاعدتين إسرائيليتين بصواريخ كاتيوشا، وأعلن عن سلسلة من الهجمات الأخرى على قوات ومواقع إسرائيلية بالقرب من الحدود. وأعلن أن عناصره استهدفوا مقر الاستخبارات الرئيسية في قاعدة «‏ميشار» الإسرائيلية بصواريخ الكاتيوشا، رداً على الغارة الإسرائيلية على بلدة «فرون».

وكان أعلن في وقت سابق قصف قاعدة جبل نيريا الإسرائيلية بصليات من صواريخ الكاتيوشا. وقال إن القاعدة مقر قيادي كتائبي تشغله حالياً قوات من لواء غولاني.

واندلعت عدة حرائق قرب مدينة «العفولة» بالجليل الأعلى، جراء اعتراض صواريخ أطلقت من جنوب لبنان، وفق الإعلام الإسرائيلي. وقالت قناة «12» الخاصة إن «5 طواقم إطفاء و4 طائرات تعمل على إخماد حريق اندلع بالقرب من قرية ناعورة، قرب العفولة بالجليل الأعلى». ونقلت القناة عن طواقم الإطفاء قولها إن «الحريق يتسع ويصعب الوصول إليه».

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