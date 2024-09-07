مقتل 3 مسعفين في قصف إسرائيلي بجنوب لبنان

المصدر: أ ف ب

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قتل ثلاثة مسعفين السبت وأصيب اثنان آخران بجروح جراء "استهداف" إسرائيل فريقا من الدفاع المدني كان يعمل على إخماد حرائق في جنوب لبنان، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.

وقالت الوزارة في بيان "استشهاد ثلاثة مسعفين وإصابة اثنين آخرين بجروح أحدهما بحال حرجة" جراء "استهداف العدو الإسرائيلي فريقا تابعا للدفاع المدني اللبناني كان يقوم بإطفاء حرائق اشعلتها الغارات الإسرائيلية الأخيرة في بلدة فرون".

وشجبت الوزارة "هذا الاعتداء الاسرائيلي السافر الذي طال فريقا في جهاز رسمي تابع للدولة اللبنانية".

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