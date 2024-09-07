انطلاق التصويت في انتخابات الرئاسة الجزائرية بثلاثة مرشحين

المصدر: د ب أ

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فتحت مراكز الاقتراع، اليوم، أبوابها للتصويت بالانتخابات الرئاسية الجزائرية التي يتنافس فيها ثلاثة مرشحين.

ووفق صحيفة «النهار أون لاين» الجزائرية، يتنافس في هذا الاستحقاق كل من مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، والمرشح الحر عبد المجيد تبون، ومرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف.

وأحصت هيئة الانتخابات 24 مليوناً و351 ألفاً و551 مسجلاً، بينهم 23 مليوناً و486 ألفاً و61 ناخباً داخل الوطن، موزعين على 47% نساء و53% رجال، فيما بلغت نسبة المسجلين أقل من 40 سنة 36%.

وانطلقت عملية التصويت بالنسبة إلى أفراد الجالية الوطنية بالخارج يوم الاثنين الماضي عبر117 لجنة موزعة على 18 لجنة بفرنسا، و30 لجنة بباقي الدول الأوروبية، و22 بالدول العربية، و21 بالدول الأفريقية، و26 بكل من آسيا وأمريكا.

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