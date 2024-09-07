إسرائيل تصعّد هجماتها على غزة

المصدر: (غزة، عواصم ــ وكالات)

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مع استمرار تعثر الجهود الدبلوماسية حتى الآن في التوصل لاتفاق يوقف إطلاق النار في غزة، صعّدت إسرائيل هجماتها في مختلف مناطق القطاع.

وقال مسعفون إن 27 فلسطينياً على الأقل قتلوا في غارات شنها الجيش الإسرائيلي في غزة أمس، كما ذكر سكان أن القوات الإسرائيلية فجرت عدة منازل في رفح، في وقت استأنف مسؤولو الصحة تطعيم عشرات الآلاف من أطفال القطاع ضد مرض شلل الأطفال.

وذكر المسعفون أن غارة جوية إسرائيلية أودت بحياة امرأتين وطفلين في مخيم النصيرات، فيما قُتل ثمانية آخرون في غارتين جويتين أخريين في مدينة غزة، وأضافوا أن الآخرين قُتلوا في غارات لاحقة في أنحاء القطاع.

في غضون ذلك، واصل سكان خان يونس والعائلات النازحة من رفح التوافد على المراكز الطبية ومعهم أطفالهم لتلقي لقاح شلل الأطفال، حيث ذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أنه منذ الأول من سبتمبر «تم تطعيم ما يقرب من 355 ألف طفل ضد شلل الأطفال في مناطق وسط وجنوب غزة».

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