تبادل نيران بين إسرائيل و«حزب الله»

المصدر: بيروت - وكالات

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شن الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح أمس، غارة استهدفت ميس الجبل وعيترون وأطراف بلدة بيت ليف في جنوب لبنان. ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة عيترون في جنوب لبنان مستهدفاً أحد المنازل، وأتبعها بغارة ثانية على المنزل المستهدف ما أدى إلى تدميره بالكامل. وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر أمس، بالقذائف بلدة عيترون وحرج بلدة كونين الجنوبية، وفق ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شن بعد ظهر أمس، غارة استهدفت منزلاً في بلدة الضهيرة في جنوب لبنان. وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة كفركلا الجنوبية. كما تعرضت المنطقة الواقعة بين تل نحاس والحمامص باتجاه سهل مرجعيون في جنوب لبنان لقصف مدفعي بالقذائف الفوسفورية، مما تسبب باندلاع النيران.

كما أعلن «حزب الله» في بيان، أن عناصره استهدفوا ظهر أمس، التجهيزات التجسسية ‏في موقع المطلة الإسرائيلي، بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة. وقال «حزب الله» في ثلاثة بيانات منفصلة، إن عناصره استهدفوا ثكنة زبدين وموقع رويسة القرن الإسرائيليين بالأسلحة ‏الصاروخية، كما استهدفوا مباني يستخدمها جنود إسرائيليون في ‏مستعمرة المطلة الإسرائيلية بالأسلحة الصاروخية والمناسبة. وقال الحزب إنه تم توجيه إصابات مباشرة لهذه المواقع.

كان «حزب الله» قد أعلن في بيان، أن عناصره استهدفوا صباح أمس، موقع معيان باروخ الإسرائيلي بمسيرة انقضاضية. وقال «حزب الله» في بيان إن عناصره استهدفوا موقع ‏معيان باروخ بمسيرة انقضاضية أصابت هدفها بدقة.

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