قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي في دير البلح

المصدر: غزة - وكالات

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واصلت القوات الإسرائيلية عملياتها في عدة مناطق في أنحاء قطاع غزة، وقال مسؤولو الصحة في غزة، إن هجوماً جوياً إسرائيليا قتل 5 فلسطينيين في مستشفى الأقصى بدير البلح وسط القطاع، أمس، مشيرين إلى أن القتلى كانوا في خيمة داخل مجمع المستشفى، حيث لجأ نازحون، كما قتل عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون، بعد قصف الطيران الحربي الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، بمقتل 4 فلسطينيين، وإصابة آخرين، بينهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة. وقتل مواطن، وأصيب أكثر من 10 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين بمواصي خان يونس جنوب القطاع.

وذكرت «وفا» أن الجيش الإسرائيلي نسف عدة مبانٍ سكنية في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. ووفق الوكالة ارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة، في حصيلة غير نهائية إلى 40861، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 94 ألفاً و398، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء إسرائيل حربها على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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