مقتل 5 فلسطينيين على الأقل جراء قصف إسرائيلي لمركبة بالضفة الغربية

المصدر: وكالات

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أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني يوم الخميس عن مقتل خمسة فلسطينيين وإصابة آخر بجروح خطيرة إثر ضربة جوية استهدفت مركبة في طوباس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأكد الجيش الإسرائيلي تنفيذه للغارات الجوية. وذكر الهلال الأحمر في بيان له: "سقط خمسة شهداء، وإصابة واحدة خطيرة في قصف استهدف السيارة بطوباس".

من جانبه، أوضح الجيش الإسرائيلي عبر تطبيق تلغرام أنه نفذ "ثلاث غارات جوية دقيقة استهدفت إرهابيين مسلحين شكّلوا تهديداً للجنود".

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إلى أن القصف الإسرائيلي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن خمسة فلسطينيين.

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