النيابة العامة في تونس تأمر بسجن المرشح للانتخابات الرئاسية زمال

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن محامي المرشح الرئاسي التونسي العياشي زمال إن النيابة العامة في تونس أمرت اليوم الأربعاء بإيداع موكله السجن على ذمة المحاكمة.

وجرى إلقاء القبض على زمال يوم الاثنين للاشتباه في تزوير تزكيات شعبية.

وهو أحد المرشحين الثلاثة المقبولين في الانتخابات الرئاسية المتوقعة الشهر المقبل، إلى جانب الرئيس سعيد والسياسي زهير المغزاوي.

جاء قرار بسجن زمال بعد يومين من تحدي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لقرار المحكمة الإدارية ورفضها تنفيذ حكم المحكمة بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين إلى السباق.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز